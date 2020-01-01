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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عمال «النيل للمواد العازلة» في الإسكندرية يطالبون بالأرباح السنوية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:17 م
الأرباح
الأرباح
دعاء جابر
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طالب العاملون بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس في الإسكندرية بصرف الأرباح السنوية لهم، حيث نظموا اعتصاما مفتوحا منذ السبت الماضي، احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لتفاوض حقيقي وجاد حول مطالبهم.

وقال أحد العاملين بالشركة إنهم قد طالبوا مرارًا وتكرارًا بردود على مطالبهم بالأرباح التي تقوم الإدارة بصرفها لهم كل ثلاث سنوات تقريبا، ولم تصرف رغم تخطي موعدها، وكذلك عدم تضمين عدد من العاملين الجُدد الذين يعملون بالشركة منذ عام تقريبا في منظومة الرعاية الصحية وهُم عمال الإنتاج، مع ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الدوالي والغضاريف، بالإضافة إلى المخاطر الشديدة التي يتعرض لها العمال جرَّاء التعامل مع مشتقات المواد البترولية المسرطنة ومنها الأبخرة الكيماوية التي هي جزء من عملية الإنتاج.

كما شملت قائمة مطالب العاملين أيضا وضع موعد محدد للزيادة السنوية التي لا تُصرف في العادة في موعدها من كل عام، وضرورة رفع الأجور التي وصفها العمال بالضعيفة والتي تأتي في متوسطها ما يقارب الثلاثة آلاف ونصف جنيه، والمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي لم تتطرق إليها الإدارة حتى الآن، وكذا ضرورة تثبيت وصرف منح المناسبات (رمضان والعيدين ودخول المدارس).

وأشار العاملون بالشركة إلى أن متوسط الإنتاج السنوي بالشركة يصل إلى عشرة ملايين متر مربع من شرائح المواد العازلة، وهو رقم كبير ويتم تصدير أغلبه إلى الخارج.

يذكر أن شركة النيل للمواد العازلة، هي شركة مساهمة مصرية يديرها رجل الأعمال هشام البنهاوي وهي أحد القطاعات الاستثمارية التابعة لشركة الإسكندرية للمواد البترولية المتخصصة، ويعمل بها ما يقارب الـ200 عامل.

ومن جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع مطالب العمال المشروعة والقانونية، وقبل ذلك حق جميع العاملين في المساواة في الحصول على الرعاية الصحية التي تقدم لهم والتي يجب أن تكون على قدم المساواة دون تفرقة، بل ومنح عمال الإنتاج أولوية الحصول على تلك الخدمة نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر صحية، فإنها تهيب بالجهات المسئولة ضرورة التدخل لرد الحقوق لأصحابها وتنفيذ القانون.

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