تنفيذ محطة رفع مياه لتغذية 10 آلاف فدان بسوهاج الجديدة

أعلن رجب سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه جار تنفيذ عداية خرسانية بقطر 3.25 متر وبطول 60 مترا أسفل الطريق الصحراوي الغربي بالمدينة.قال علاء الصلعاوي، نائب رئيس الجهاز، لـ«االدستور»، أن المشروع يهدف لمرور مواسير بقطر 800 ملي من محطة المياه الرئيسة بالمدينة للوصلة الرابطة لمحطة رفع المياه، وذلك لتغذية منطقة التوسعات الجنوبية بسوهاج الجديدة، موضحُا أنه سيتم البدء التنفيذي بالمحطة الأسبوع المقبل.وكشف الصلعاوي أن تكلفة المشروع تبلغ 250 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع ديسمبر 2021.أوضح نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن محطة رفع المياه المغذية لمنطقة التوسعات الجنوبية ستقوم بتغذية 10 آلاف فدان مقسمة على تغذية 735 فدان أراضي اسكان اجتماعي، 455 فدان أراضي إسكان مميز و180 فدان أراضي أكثر تميزًا، إضافة إلى منطقة المخازن ومخطط المنطقة الصناعية والأراضي الخدمية وأرض الجامعة الكندية وأراض تجارية.