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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل الأزهر يعلن موعد نتيجة الثانوية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:12 م
صالح عباس
صالح عباس
أحلام عبدالرحمن
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أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أوراق إجابات طلاب الثانوية الأزهرية ستخضع لمراجعة دقيقة لأكثر من مرة من قبل المراجعين ورئيسي اللجان حتى يحصل كل طالب على حقوقه ومجهوده في الامتحانات، قائلا: "كل طالب سيحصل على حقوقه وأكثر، وستكون هناك مراجعة دقيقة لعلميات التصحيح".

وأضاف الشيخ صالح عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن طلاب الأزهر لا يقلون عن طلاب التربية والتعليم في نسبة الرأفة المقررة في كل مادة، مشيرا إلى أن الأزهر سيعطي 10% رأفة للطلاب أسوة بطلاب الثانوية العامة، مفيدا بأنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية في منتصف أغسطس.

وأفاد الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن غرفة عمليات الثانوية رصدت ضبط 10 حالات غش إلكترونى و6 حالات غش ورقى و10 حالات إخلال بسير الامتحان ما بين شغب وتشطيب وتمزيق لورق الإجابة، كما تم قبول عذر 4 أعضاء لجان، بالإضافة إلى إلغاء ندب رئيس لجنة لتقصيره فى مهام عمله.

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