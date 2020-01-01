بدء تصحيح مادتي الاستاتيكا والديناميكا غدًا

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بدء كنترولات التصحيح في تقدير درجات العينة العشوائية لمادتي «الاستاتيكا والديناميكا» غدا الأحد.وشدد «حجازي» على ضرورة مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب على إجابتين دون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها.وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.