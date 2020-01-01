رئيسا فلسطين وجنوب إفريقيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اتصال هاتفي، مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.وأطلع الرئيس الفلسطيني، نظيره الجنوب إفريقي- حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- آخر المستجدات السياسية، والمخططات الإسرائيلية الأمريكية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، الأمر المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا باعتباره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وينهي العملية السياسية برمتها.وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن شكره لرئيس جنوب إفريقيا على دعم "بلاده اللا محدود لشعبنا الفلسطيني" وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنا مواقف جنوب إفريقيا الرافضة للاحتلال الاسرائيلي وضم أي أراض فلسطينية.من جهته، أكد الرئيس الجنوب إفريقي، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، واستعدادها الدائم لدعم فلسطين في المحافل الدولية، وذلك من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي، وعضويتها في مجلس الأمن.