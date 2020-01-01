«البندقية السينمائي»: عرض عدد أقل من الأفلام واتباع قواعد التباعد الاجتماعي

كشف منظمو مهرجان البندقية السينمائي هذا العام، أنه سيكون هناك عدد أقل من الأفلام، وسيتم احترام قواعد التباعد الاجتماعي في المهرجان، وتخفيض العدد الإجمالي للأفلام في القسم الرسمي.وقال المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن المهرجان وهو الأقدم في العالم لن يكون محليا أو متمركزا على منطقة اليورو، إنما سيكون مهرجانا دوليا بالكامل، وأن السينما الأمريكية والصينية والهندية ستكون ممثلة إلى حد ما.وبالنسبة لهوليوود، أشار إلى أنه لن يكون هناك نجاح كبير، إما لأنهم غير مستعدين أو لأنه تم تأجيله، أيضا يؤخذ في الاعتبار تاريخ انعقاد حفل الأوسكار الجديد لاحقا.