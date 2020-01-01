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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مكافحة كورونا»: الفيروس لا ينقل في الهواء و«الصحة العالمية» متخبطة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:04 م
حسام حسني
حسام حسني
أحلام عبدالرحمن
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أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن المنظمة العالمية تعيش حالة من التخبط.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس: «كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن الرذاذ، ومنظمة الصحة متخبطين وأكثر درجات التخبط».

وأردف: «لو انتقل عبر الهواء هتلاقي آلاف مؤلفة وملايين مصابين وده من رحمة ربنا بنا ولكن العدوى تنتقل بالعطس والسعال والبصقة».

وطمأن الدكتور حسام حسني المصريين، قائلًا: «مصر بتنجح في القضاء على الوباء ولكن لم تقضي على الوباء، والمؤشرات بتقل ولكن لازم دور الناس الأساسي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقوة وعمق، ولو فقدنا الإجراءات ممكن يحصل تاني انتشار»، مطالبًا المصريين باستمرار الحذر والوقاية.

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