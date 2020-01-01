الأردن: 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1176.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت - أن الحالات الجديدة هما لحالتين أردنيين قادمين من السعودية يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، مشيرا إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5 آلاف و808 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 460 ألفا و383 فحصًا.