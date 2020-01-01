مصطفى الفقي: مناورة حسم 2020 أكبر رد من مصر على أي اعتداء

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قطر وراء تمويل سد إثيوبيا وتحرضها ضد مصر، مؤكدا أن مصر عصية على السقوط.وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قامت بإهداء قطر أول طائرتين للجيش القطري.وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن مناورة حسم 2020 أكبر رد من مصر على أي اعتداء، كاشفا أن الجيش المصري لا يستطيع أحد أن يقهرهوطالب بضرورة تماسك الجبهة الداخلية بشكل أكبر قبل الفترات السابقة، فالدولة تحارب الإرهاب في سيناء، ونقف بيقظة شديدة ضد أي اعتداءات خارجية من جانب أردوغان في ليبيا.وتابع مصطفى الفقي، أن الانتخابات الجديدة لا يجب أن تتحول إلى صراع يصرف ذهننا عما يجرى ضد مصر في الخارج.وأكد الفقي، أن الاحتلال التركي أسوأ احتلال في التاريخ وكان يتم تعليق المشانق في دمشق، كاشفا أن أردوغان يسعى إلى نشر الأفكار العثمانية البالية في المنطقة.