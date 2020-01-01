التضامن: صرف 11.351 مليار جنيه من معاشات يوليو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف معاشات الشريحة الأخيرة من المواطنين الذين يتقاضون أكثر من ٣٠٠٠ جنيه، وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة (قيمة المعاش فى شهر يونيو)، وكل من تخلف عن الصرف خلال الفترة المحددة له، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.وتلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى آخر تقرير ورد من غرفة العمليات ٧.٦٩٠ مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 11.351 مليار جنيه.وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي، حيث بلغ إجمالى عمليات الصرف ٤.٦٣٣ مليون حالة صرف بقيمة إجمالية ٦.٢٠٨ مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي ٦١٢ ألف حالة بقيمة إجمالية تزيد علي ١ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٢.٤٤٥ مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية ٤.١٢٣ مليار جنيه.وأكدت القباج فى تصريحات أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.