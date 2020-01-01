«شكاوى الوزراء»: مستعدون للتعامل مع كل ما يهم المواطن

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن قواتنا المسلحة تجابه تحديات ومخاطر لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة مستعدة للتعامل مع كل ما يهم المواطن المصري.ولفت إلى أنه يتم توزيع الشكاوى التي ترد للمنظومة لجهات التخصيص طبقا للأولويات، وتأتي في مقدمتها وزارة الصحة.وأكد أن محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية لها النصيب الأكبر في عدد الشكاوى نظرا لكبر الكثافة السكانية لهذه المحافظات، مشيرا إلى أن هناك شكاوى كيدية بين الأقارب.