إيطاليا: 188 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 188، إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 242 ألفا و827 حالة.وأشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية - في إحصائية جديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و945 شخصا.وشهدت إيطاليا - خلال الأيام الأخيرة - ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 193 حالة، وفي 9 يوليو 229، وفي 10 يوليو 276، وكذا زيادة عدد المتعافين من المرض بواقع 306 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 194 ألفا و579 شخصا.