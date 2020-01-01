إيطاليا: 188 إصابة جديدة بكورونا
السبت 11/يوليه/2020 - 07:38 م
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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 188، إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 242 ألفا و827 حالة.
وأشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية - في إحصائية جديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و945 شخصا.
وشهدت إيطاليا - خلال الأيام الأخيرة - ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 193 حالة، وفي 9 يوليو 229، وفي 10 يوليو 276، وكذا زيادة عدد المتعافين من المرض بواقع 306 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 194 ألفا و579 شخصا.
وأشارت هيئة الدفاع المدني الإيطالية - في إحصائية جديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه جرى تسجيل 7 حالات وفاة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و945 شخصا.
وشهدت إيطاليا - خلال الأيام الأخيرة - ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 193 حالة، وفي 9 يوليو 229، وفي 10 يوليو 276، وكذا زيادة عدد المتعافين من المرض بواقع 306 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 194 ألفا و579 شخصا.