«المقاولون العرب» تكشف عن تفاصيل مبنى الشيوخ بالعاصمة الإدارية

قال محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن العاصمة الإدارية مليئة بأفكار معمارية وإنشائية رائعة، موضحًا أن تصميمات المكاتب كلها مصرية مستوحاة من التراث الفرعوني والإسلامي.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مبنى مجلس الشيوخ له طابع خاص ليس بحجم البرلمان ومقام على مساحة 33 ألف متر، وبه عدد 3 أدوار وقاعة رئيسية تضم 406 نواب، وذلك تحسبًا للزيادات في المستقبل".وتابع: "يضم المبنى صالونات وقاعة كبار الزوار وأخرى تسع 50 فردًا، وقاعات للاجتماعات، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر يونيو من العام المقبل".وعن مبنى البرلمان قال: إنه في التشطيبات النهائية خلال الوقت الحالي، ولكنه أكبر بكثير من مجلس الشيوخ حيث إن قاعته تتسع لـ1000 شخص.وكشف عن أنه جرى تأجيل العمل بالبرلمان من 3 أسابيع لشهر في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن تم تدارك الأمر وجرى تعويض الوقت الذي خسرناه، موضحًا أن جميع المباني الحكومية في العاصمة الإدارية وكل الأجهزة والمقرات الموجودة فيها محسوبة سعتها والشوارع وأماكن انتظار السيارات، ولا يوجد مكان للعشوائية، لأن كل الشركات تعمل على تصميم تم وضعه قبل بدء العمل.