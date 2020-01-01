إعلان إجراءات تصحيح العينة العشوائية لـ«الاستاتيكا والديناميكا»





وسيتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادتي الاستاتيكا والديناميكا يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادتي «الاستاتيكا والديناميكا» على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح الامتحانين.وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع هو مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.وأكد ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وأن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.وشدد على ضرورة مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب على إجابتين دون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها.وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيحهما يحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.وخلال الاجتماع ناقشت لجنة وضع الامتحان الأسئلة مع مشرفي عموم التقدير للمادة، واحتوائه على جميع المستويات المعرفية، كما أكد جمال الشاهد مدير عام تنمية مادة الرياضيات على مشرفي التقدير أنه يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال المقالي ويكتب حاصل الجزيئات على صورة بسط ومقام، وحال تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام وتعطى للطالب الدرجة الأعلى، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل (سبق تقديرها)، أما فى حالة السؤال الذى به فقرتين يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة؛ يتم تقدير الفقرتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى منهما، وفى حالة السؤال الموضوعى يأخذ الطالب واحد أو صفر فقط ولا يجوز إعطائه نصف درجة على الخطوات، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة للسؤال 9 (أ) فى امتحان مادة الديناميكا يمنح الطالب الدرجة كاملة.