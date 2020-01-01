«حماية المستهلك»: «السعر إنبوكس» ينتقص من حقوق المواطنين (فيديو)

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل تطبيق غرامة بقيمة 2 مليون جنيه على الشركات التي لا تعلن السعر إلكترونيا.وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع المنتجات المعروضة سواء في المحال التجارية أو عبر الإنترنت يجب أن يكون السعر موجودا وواضحا.وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قيام عدد من الشركات باتباع سياسة «السعر إنبوكس» ينتقص من حقوق المستهلك، مما يجعل المستهلك يشتري المنتج بأسعار مرتفعة للغاية، وقد تكون تباع بأسعار أقل في أماكن أخرى.وكشف أحمد سمير، أن الجهاز بدأ بالفعل في رصد شركات تقوم بمثل هذا الأمر، وتعلن عن منتجات بدون سعر، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع مع هذه الشركات من أجل منحهم فرصة أخيرة، وبعد مرور 48 ساعة في حالة عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة المقررة عليهم.وأوضح أن الغرامات المطبقة على الشركات التي لا تعلن عن أسعار المنتجات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، وفي حالة تكرار ذلك الأمر يتم فرض عقوبة مالية بقيمة 2 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم تغريم شركة لبيع السيارات مليون جنيه مع حبس رئيس مجلس الإدارة، بعد ورود شكوى بوجود عيب في إحدى السيارات المباعة إلى مواطن، مع إلزام الشركة برد قيمة السيارة إلى المشتري.