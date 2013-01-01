متحدث «البترول»: وضعنا استراتيجية تهدف للاكتفاء الذاتي من الغاز

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إننا لدينا الكثير من المشروعات الهامة لزيادة إنتاج المواد البترولية لنغطي بها احتياجات السوق، من توصيل البوتوجاز والأسفلت وغيرها من المشروعات.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد ثورة 30 يونيو تم وضع استراتيجية الهدف منها الاكتفاء الذاتي من الغاز، مع زيادة الإنتاج والاكتشافات، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر، وبدأنا بعدها نوفي الالتزامات التعاقدية الخاصة بالتصدير.وعن سداد المستحقات مع الشريك الأجنبي، قال إننا نتعامل مع شركات أجنبية عالمية، وكان يجب أن تكون هناك ثقة لأخذ المستحقات والتي وصلت في 2013 إلى 6 مليارات دولار، وكان هناك نوع من عدم الطمأنينة للشريك الأجنبي، حتى تم وضع تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع برنامج لسداد الأموال المستحقة، والتي وصلت في 2018 و2019 إلى 900 مليون دولار.ولفت إلى أنه يتم حاليًا حساب المستحقات المتراكمة عن عام 2020، والآن يتم سداد المستحقات سنويًا، وأدى ذلك لوجود ثقة كبيرة بين المستثمر الأجنبي ومصر.