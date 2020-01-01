محامِ يوضح خطوات الشكوى حال التعرض للسب والقذف (فيديو)

كشف وسام إسماعيل محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، طريقة التصرف السليم عند تعرض الشخص للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال "محمد"، خلال لقائه مع الإعلامية سارة خليفة، ببرنامج "ترند"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، إن الشخص الذي يتعرض للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجب عليه التوجه لمباحث الإنترنت، من أجل تحرير محضر ضد الشخص الذي قام بقذفه.وأضاف أن مباحث الإنترنت تقنن الإجراءات اللازمة وتأخذ إذنا من النيابة العامة لتجري الأمور في مسارها الطبيعي من ضبط وإحضار الشخص الذي قذف المتقدم بالبلاغ ومن ثم التحقيق في الواقعة.وأشار إلى أنه في حالة نشر شيء مخالف للآداب العامة أو مخالف للنظام العام أو مخالف للسلوكيات العامة، فإن النيابة العامة والقائمين على العمل من مأموري الضبطية القضائية المعينين من قبل وزير العدل ووزير الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، من حقهم تقنين الإجراءات القانونية ضد الشخص المخالف، بما يفيد توقيع العقوبة عليه حسب المواد القانونية.