وفيات كورونا في الجزائر تتجاوز الألف حالة

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الجزائر الألف حالة لتصل إلى 1004 حالات، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم السبت عن رصد 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 470 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 36 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 18 ألفًا و712 حالة.وأشار فورار إلى تسجيل 251 حالة شفاء جديدة، ليصبح بذلك مجموع حالات التعافي 13 ألفًا و375 حالة، فيما يتواجد 59 مريضًا في العناية المركزة.من جهته، اعترف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن الوضعية الحالية مقلقة كثيرًا، خصوصًا بالنسبة لبعض الولايات، داعيًا للاحتياط لأي طارئ في ظل ارتفاع الإصابات.وأرجع بن بوزيد، خلال ندوة صحفية اليوم على هامش زيارته التفقدية للصيدلية المركزية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، إلى عدم تطبيق المواطنين لإجراءات الوقاية من الفيروس التاجي كعدم ارتداء الكمامات، واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.وأكد وزير الصحة أن فيروس كورونا ليس جزائريًّا خالصًا لكي نقول إننا نعيش حالة استثنائية، خصوصًا أنه دخل الجزائر من الخارج بعد أن اجتاح العالم ومات بسببه الملايين من الأشخاص.