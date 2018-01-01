«حماية المستهلك»: عقوبة جملة «السعر إنبوكس» تصل لـ مليون جنيه (فيديو)

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك رقم 81 لسنة 2018 لم يفرق بين أي مكان يعرض المنتج بدون سعر، سواء كان المكان على أرض الواقع أو إلكترونيًا عبر المنصات المختلفة، مشددا على ضرورة إعلان سعر المنتج عند عرض أي منتجات أو خدمات.وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أن عقوبة عدم إعلان السعر على المنتج تكون واحدة في جميع الحالات سواء في البيع الـ"أون لاين"، أو على أرض الواقع في المحال وغيرها من أماكن.وأشار إلى أن عبارة "إنبوكس" أو "على الخاص"، المتداولة مرفوضة تمامًا، وتتم المحاسبة عليها.وتابع أن المنتج الجيد يغلب المنتج الرديء ولا يتخوف أصحابه من عرض سعره، لذلك عند عرض السعر من الشركات الكبيرة على منتجاتها تضطر بعدها الشركات الصغيرة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام" وغيرها عرض سعر منتجاتها وإلا لن يتم شراؤه.وأفاد بأن غرامة عدم عرض سعر المنتج متدرجة، تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه حسب القانون، وما تحكم به المحكمة الاقتصادية، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك يرصد الشركات المخالفة ويحذرها، وبعد مرحلة التحذير والمهلة المحددة ليوم الثلاثاء المقبل، سيتم رفع الأمر للنيابة المختصة.