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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

13 مرشحًا خلال أول أيام التقديم لانتخابات «الشيوخ» بالبحيرة

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 م
المستشار صادق بلال
المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية
البحيرة معوض هويدى
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أعلن المستشار صادق بلال رئيس محكمة دمنهور الابتدائية ورئيس لجنة طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، تلقي 13 طلبا خلال اليوم الأول.

وقال «بلال» إن المرشحين هم: «عادل حسن الطنيخى، آمين جابر الصيرفى، السيدالقفاص، محمدحميدة البنا، الدكتور عيد بلبع، المهندس أحمد قرقورة، المهندس إسلام المغربى، عبد الرسول عبدالرؤوف طبلية، أشرف محمود محارب، محمود طه غلاب، محمد سعد زكى السعدى، جلال سعد، ياسمين فكرى).

وأكد رئيس محكمة دمنهور الابتدائية انتهاء اليوم الأول لتلقي أوراق ترشيح مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن لجنة تلقي الطلبات بمحافظة البحيرة بدأت أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمرت حتى الخامسة مساء.

وقال رئيس محكمة دمنهور، في تصريحات صحفية إن تلقي الطلبات تم في اليوم الأول دون أي مشكلات، حيث يقوم المرشح بتقديم أوراقه واستكمال الأوراق الباقية في اليوم التالي، مؤكدًا أنه متاح لجميع الراغبين في الترشح في تقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة التي تثبت تبعيتهم لدائرة محافظة البحيرة، حتى قبل انتهاء المدة المحددة من اللجنة العامة والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

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