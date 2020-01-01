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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العناني يتابع إجراءات السلامة الصحية بأحد مراكب شرم

السبت 11/يوليه/2020 - 06:59 م
مراكب شرم
مراكب شرم
فاتن غلاب - رامي حسين
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، أحد المراكب السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة تطبيق ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة، خاصة مع استئناف حركة السياحة الوافدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في 3 محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي.

وقام الوزير بتفقد كامل للمركب السياحى والتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية منذ دخول الزائرين للمركب، وإجراءات تعقيم وتطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للزائرين والعاملين ومدي التزام العاملين بالضوابط الخاصة بهم، إضافة إلى التأكد من وجود إرشادات وعلامات الوقوف داخل المركب والسلم والممرات ودورات المياه.

وخلال هذه الجولة، حرص عدد من السائحين الأوكرانيين والبيلاروسيين الذين كانوا متواجدين على متن المركب، على الحديث مع السيد الوزير والتقاط الصور التذكارية معه، ومن جانبه قام الوزير بالاطمئنان منهم علي مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أشاد السائحون بالضوابط والاشتراطات المقررة من الوزارة، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وشواطئها وأماكنها المفتوحة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية حيث قضوا وقتا رائعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان.

وأشاروا إلى أنهم سينقلون ما شاهدوه من التزام بالفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر عند عودتهم الي بلادهم، وسيدعون أصدقاءهم وزملاءهم وأهلهم للسفر إلى مصر في رحلات سياحية.

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