وقف اثنين من «المحامين» عن ممارسة المهنة احتياطيًّا

أصدرت إدارة الدعوى التأديبية بالنقابة العامة للمحامين عقب العرض على هيئة المكتب، السبت، قرارين بوقف سوزان عمر أبوبكر حسن المحامية، وناصر ربيع عبدالدايم المحامي عن ممارسة المهنة احتياطيًّا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.جاء ذلك وفق لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 "يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيم ضده الدعوى التأديبية عن ممارسة المهنة احتياطيًّا إلى أن يفصل في هذه الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع".