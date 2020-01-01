هاميلتون يضع فريق مرسيدس في مركز أول المنطلقين بجائزة ستايريان الكبرى

وضع لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في النسخة الأولى من جائزة ستايريان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بحلبة رد بول رينج اليوم السبت.وسينضم ماكس فرستابن سائق رد بول إلى السائق البريطاني، الذي سيطر على التجارب التأهيلية الصعبة والتي تأجلت بدايتها بسبب هطول الأمطار، في الصف الأول للسباق الثاني من الموسم الحالي.