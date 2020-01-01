شفاء 75% من مصابي كورونا في مستشفيات جامعة قناة السويس

وجهت إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، الشكر للأطقم الطبية والعاملين من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، لما بذلوه من جهد غير عادي خاصة في ظل الظروف الاستثنائة التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت إدارة المستشفيات الجامعية، خلال بيانها، أن البداية بوضع خطة لتنظيم العمل، والتي اعتمدت على التفاعل والتكاتف، مما كان له بالغ الأثر في وصول نسبة شفاء مرضى كورونا إلى 75%.وتعهدت إدارة المستشفيات الجامعية، لأبناء الإسماعيلية، على تقديم خدماتها لجميع المترددين على المستشفيات الجامعية من محافظات القناة وسيناء.