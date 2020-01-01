شمس على الوسادة



أحببتك يا سحابة

لا تمر حتى تغسلنى من نفسى

ثم تفتح لى النافذة.. لتضع على كف روحى الشمس

وتمضى

لم تلمح بين الواقفين ينتظرون الميكروباص

رجلًا غاب فى عينيها

أسأل عنه بين الجثث الراكبة

أسأل الشوارع وهى تتوضأ بالدمامة

وترش بالكمامات وجهها أهل بلدتى إذ يعرفونه جيدًا

ويرشون بابتساماتهم العذبة لى صبّارة على قبر أبى

أسألهم.. لا أثر له.. لم تبرزه السفوح يا ظلى الشارد فوق حواف الجبل

أترين ميتًا يطفو على سطح النهر يا جدران الغرفة

ويحلم فى هذا الليل.. ويضحك سريره المتماوج

ستمر فى الليل فتاة.. ستمر التى لم تمر

وهو ينتظر الميكروباص.. ويتلاشى

ستخبرهم روحه.. لا يزال على قيد الحياة

كل ليلة ينام ويلتقيها

كلما جنّ الليل.. عبرت سحابة تغنى

وتركت شمسًا على الوسادة.

