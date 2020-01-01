فى الدخان
السبت 11/يوليه/2020 - 06:46 م
مصطفى على الجناينىطباعة
يقذفونك بالطوب
يرمونك بالحجارة والرجعية
أيها الدالف إلى الباحة من سر الحارة
ورائعة الأيديولوجيا..
تعجب الفيسبوكيين أنت
وأنت تأتى من قصيدة الشاعر
الذى علقته على فرع شجرة رأسها فى السماء
كقتيل تدلّى من العالم
وتحمل فوق رأسك خبزًا يأكل الطير منه
كلما نزلت بقدميك من ظهر الغيمة
لتأخذ مع خطايا الأرض صورة..
ألقها فى البالوعة
وأهرب من غرفة البلاد العباد النيولوك الجديد للزمان
فقه الواقع النظام العالمى الجديد
وهم يشعلون النار فى آدم
فى ابتسامة النبى على حائط الروح فى الإنسان
انبعث من النافذة
اذهب وحيدًا فى الدخان
وسطر على كف الصباح دليل البراءة المقدم إلى الله.