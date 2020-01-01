يقذفونك بالطوبيرمونك بالحجارة والرجعيةأيها الدالف إلى الباحة من سر الحارةورائعة الأيديولوجيا..تعجب الفيسبوكيين أنتوأنت تأتى من قصيدة الشاعرالذى علقته على فرع شجرة رأسها فى السماءكقتيل تدلّى من العالموتحمل فوق رأسك خبزًا يأكل الطير منهكلما نزلت بقدميك من ظهر الغيمةلتأخذ مع خطايا الأرض صورة..ألقها فى البالوعةوأهرب من غرفة البلاد العباد النيولوك الجديد للزمانفقه الواقع النظام العالمى الجديدوهم يشعلون النار فى آدمفى ابتسامة النبى على حائط الروح فى الإنسانانبعث من النافذةاذهب وحيدًا فى الدخانوسطر على كف الصباح دليل البراءة المقدم إلى الله.