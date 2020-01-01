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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى الدخان

السبت 11/يوليه/2020 - 06:46 م
ممصطفى الجنايني
ممصطفى الجنايني
مصطفى على الجناينى
طباعة


يقذفونك بالطوب
يرمونك بالحجارة والرجعية
أيها الدالف إلى الباحة من سر الحارة
ورائعة الأيديولوجيا..
تعجب الفيسبوكيين أنت
وأنت تأتى من قصيدة الشاعر
الذى علقته على فرع شجرة رأسها فى السماء
كقتيل تدلّى من العالم
وتحمل فوق رأسك خبزًا يأكل الطير منه
كلما نزلت بقدميك من ظهر الغيمة
لتأخذ مع خطايا الأرض صورة..
ألقها فى البالوعة
وأهرب من غرفة البلاد العباد النيولوك الجديد للزمان
فقه الواقع النظام العالمى الجديد
وهم يشعلون النار فى آدم
فى ابتسامة النبى على حائط الروح فى الإنسان
انبعث من النافذة
اذهب وحيدًا فى الدخان
وسطر على كف الصباح دليل البراءة المقدم إلى الله.

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