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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثقافة الإماراتية: تغيير طبيعة آيا صوفيا يضر بقيمته الحضارية

السبت 11/يوليه/2020 - 06:35 م
نورة الكعبي
نورة الكعبي
محمد عمر
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أعربت نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، اليوم السبت، عن رفضها لتحويل تركيا متحف آيا صوفيا إلى مسجد، نظرا لقيمته التاريخية ودوره الحضاري.

وقالت الوزيرة الإماراتية في تعليق عبر حسابها على موقع تويتر، إن "آيا صوفيا" معلم تاريخي عمره آلاف السنين، وأن تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دومًا أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات.

يذكر أن الرئيس التركي حول متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، الذي كان في البداية كنيسة منذ تشييده في القرن الخامس الميلادي، ثم تحول في القرن الخامس عشر إلى مسجد وفي عام 1934 تم تحويله إلى متحف.

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