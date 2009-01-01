"جاسوس الحركة".. تفاصيل تجنيد إسرائيل لـ"قيادي عسكري كبير" في حماس

تم الكشف اليوم عن أخطر قضية استخباراتية داخل حركة حماس، تأتي خطورتها أن المتورط بها هو قائد عسكري كبير في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" عمل لصالح إسرائيل منذ 11 عاما، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف اليوم استناداً مصادر فلسطينية.أوضحت المصادر الفلسطينية، بحسب الصحيفة أن القائد كان مسئولًا عن وحدة كوماندوز البحرية التابعة لحماس، وهرب من قطاع غزة على متن زورق تابع للجيش الإسرائيلي، وأخذ معه حاسوب محمولاً يوجد بداخله "معلومات سرية وخطيرة" عن الوحدة، بالإضافة إلى مبلغ من المال وأجهزة تنصت.أشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال قائد عسكري كبير آخر في حماس مؤخرا للاشتباه في تعاونه مع إسرائيل، مضيفة أن القائد الذي عُرف باسم محمد فقط، كان مسئولاً عن شبكات الاتصال في حي الشجاعية في غزة، ودرب أعضاء حماس على تقنيات جمع المعلومات والتجسس.أضافت الصحيفة أن القائد الهارب بدأ بالعمل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عام 2009، وكشفت علاقاته مع إسرائيل عندما طلب من شقيقه أن يجلب له مبلغًا من المال من شخص آخر، ويضعها بالقرب من سلة المهملات، فيما قالت مصادر إن عناصر من كتائب عز الدين القسام ألقت القبض على الأخ أثناء محاولته الاستيلاء على النقود.ودفع الحادثة حركة حماس إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك استدعاء بعض أعضائها للاستجواب وتغيير شبكات الاتصال وأرقام هواتف العديد من كبار المسئولين. وقالت المصادر إن الذراع العسكرية لحركة حماس في حالة "هستيريا أمنية" خاصة بعد اعتقال العشرات من أعضائها في الأسابيع الأخيرة.ونوهت المصادر الفلسطينية إلى أن قوات الأمن التابعة لحركة حماس استولت على ما يقرب من 500 ألف دولار نقدًا، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة للتجسس والتنصت، مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية سرا مع مخاوف من تورط قادة كبار في الذراع العسكرية لحماس في شبكة التجسس.وتأتي القضية بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعان لحماس اعتقال منظمة تخطط لتنفيذ "هجمات إرهابية" في قطاع غزة، وقالت الوزارة: "في إطار واجبها في الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في قطاع غزة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات وكلائه للتسلل إلى الجبهة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف خلية بقيادة إسرائيلية تسعى لتنفيذ عمليات داخل القطاع".