خالد الطوخى يكتب: الاستهتار.. العدو الحقيقى فى معركة «كورونا»

يُخطئ من يعتقد أننا نواجة حربًا ضد فيروس كورونا وحسب، فالحرب الحقيقية فى تقديرى تتمثل فى تلك الحالة من الاستهتار واللامبالاة التى سيطرت على المواطنين الذين أصابهم الملل والإحباط، فتركوا أنفسهم بلا أى إجراءات احترازية ضاربين عرض الحائط بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وكأن الدولة بجميع مؤسساتها تخوض حربًا ضد عدو يستهدف مواطنين آخرين، وكأننا نلقى بكل تلك الجهود المبذولة فى البحر، لأنها طالما لم يتم الالتزام بها، فإنها تصبح هى والعدم سواء أو كأننا كمن يحرث فى الماء.. شىء مؤسف حقًا ويخلق حالة من عدم الارتياح لما هو قادم، فالمواطن الذى تضع الدولة مصلحته نصب عينيها نجده هو نفسه الذى يغمض عينيه عن هذه الخطوات الإيجابية التى تتم يوميًا من أجل سلامته والحفاظ على حياته وحمايته من خطر هذا الفيروس القاتل.

فمنذ أن اتخذت الدولة إجراءات عودة الحياة الطبيعية لتخفيف العبء عن المواطنين ومنحهم الحق فى أن يتعايشوا ويتأقلموا مع الظروف من أجل توفير التزاماتهم المعيشية، أثبتت التجربة بالدليل القاطع أن الخطر الحقيقى فى أزمة كورونا يكمن فى انعدام الوعى وافتقاد الإحساس بالمسئولية.

فحينما يتم التعامل على هذا النحو من الاستهتار، ونشاهد المواطنين فى الشوارع يسيرون بلا كمامات ويتفننون فى ارتكاب جميع الأخطاء التى تأتى منها الإصابات، فإننا نقول على الدنيا السلام، لسبب بسيط أنه فى هذه الحالة يكون الخطر الحقيقى الذى يواجهنا ويربك كل حسابات الدولة ليس فيروس كورونا فقط، بل المواطن نفسه هو الذى يسعى وبمحض إرادته إلى الخطر ضاربًا عرض الحائط بجميع التحذيرات مخالفًا أمر الله عز وجل بأن نحافظ على أنفسنا، لأن النفس شىء عظيم عند الخالق، لدرجة أن من قتل نفسًا عن عمد كأنه قتل الناس جميعًا.

لذا فإننى أرى أننا فى هذا التوقيت بالذات فى أشد الحاجة إلى أن يضطلع كل منا بالدور المنوط به، علينا أن نعيد دوران عجلة الحياة بشرط أن نتخذ أقصى درجات الأمان وألا ندع شيئًا للصدفة، فالخطأ وإن كان صغيرًا فإنه يمثل خطرًا كبيرًا. فكلنا نعلم أن أعظم الحرائق وأكبرها وأقواها يأتى من مستصغر الشرر، فطالما نمتلك ما يؤهلنا لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، لماذا لا نبادر من أنفسنا ونلتزم بذلك من تلقاء أنفسنا فى حين تولى القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بمسألة التوعية التى تستهدف فى المقام الأول تثقيف المواطنين وتوعيتهم بأهمية الإجراءات الاحترازية فى الوقاية من فيروس كورونا، وتقليل نسب الإصابة به، والتعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها فى هذا الصدد، إلى جانب الالتزام بالخطة العامة التى وضعتها الدولة للتعايش مع الفيروس فى جميع المؤسسات والهيئات على مستوى الجمهورية.

وهنا فإننى أعود مجددًا للحديث عن أهمية المبادرات التوعوية، وضرورة نشر ثقافة المشاركة المجتمعية التى يجب أن يتم تعظيم دورها فى المجتمع، خاصة أن فيروس كورونا استطاع إلى جانب آثاره السلبية أن يؤسس لتوعية مجتمعية صحية مستدامة لأن تفشى الفيروس على هذا النحو المرعب فى جميع أنحاء العالم أدى إلى تكثيف جهود التضامن الاجتماعى والرسمى على مستوى العالم من أجل التصدى له ولمكافحته، وهو ما اعتبره المتخصصون فى المجال الطبى انتصارًا كبيرًا للبشرية، باعتباره عملًا متفانيًا من شأنه أن يعظم من قيمة التوعية.

إن ما نعيشه الآن من حالة فوضى وعدم التزام يؤكد أهمية وقيمة أن يكون فى المجتمع نوع من الوعى، وأن تكون هناك بالفعل توعية وتثقيف تتضافر فيه كل الجهود، فالتوعية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تؤتى نتائج إيجابية لو لم يكن هناك تناغم وتنسيق تام بين العناصر التى يمكن استخدامها فى التوعية المجتمعية والتثقيف المنشود، وحينما أتناول تلك الأدوات والوسائل التوعوية، فإنه يتبادر إلى الذهن على الفور التطور التكنولوجى، وهنا أشيد بما يتم الآن من انتشار حملات على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر التوعية والوعى الصحى بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة هذا الفيروس، وتلك تعد من أبرز الوسائل والأدوات التى من شأنها توعية المواطن بخطورة الموقف والوضع الراهن على الطبيعة، وذلك بهدف زيادة الوعى عن طريق نشر رسائل التوعية المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، التى استعانت بمشاهير كرة القدم للتوعية ضد الفيروس بنشر صور لهم عبر حسابها فى موقع التواصل «إنستجرام» للإرشاد بالطريقة السليمة للعطس، إلى جانب إرشادات أخرى.. ونظرًا لأهمية الفنون عامة واعتزاز الشعوب بفنانيها، انتشرت أغنيات شعبية كثيرة ورقصات من شتى أنحاء العالم للتوعية بأعراض الفيروس والتحذير من خطورته.

كما بادر العديد من نجوم الفن بحث جمهورهم على ضرورة مواجهة هذا الفيروس والمشاركة فى التصدى لانتشاره، وذلك من خلال بث رسائل مباشرة بعضها عبر فيديوهات نشروها على صفحاتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى تدعو إلى البقاء فى المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وتقليل التجمعات، بينما استعرض آخرون كيفية تمضية أوقاتهم فى المنزل، بعيدًا عن الوقوف على المسارح أو الحضور إلى مواقع التصوير، على أن يستغلوا ذلك فى الاقتراب أكثر من عائلاتهم وإشباع هواياتهم فى الرسم أو الطهى أو ممارسة الرياضة من المنزل بعيدًا عن صالات الأندية الرياضية.

والنتائج الإيجابية التى لمسناها مؤخرًا عن الحملات التوعوية والتثقيفية لنشر التعليمات والإجراءات التى تحمى الناس من خطر الإصابة بفيروس كورونا تضع أيدينا أيضًا على أهمية الدور الذى لعبته ولا تزال تلعبه مواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الصدد. فقد امتلأت الصفحات الرسمية وغير الرسمية لمختلف الجهات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك، تويتر، إنستجرام» بحملات توعية للتعريف بفيروس «كورونا»، وسبل الوقاية منه، وكل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية الذات والآخرين من مخاطره.

ويندرج ذلك فى إطار المساهمة المجتمعية والفردية بتزويد أفراد المجتمع بكل المعلومات والرسائل التوعوية والإرشادات اللازمة لتأدية دورهم فى مكافحة هذا الفيروس، وتوضيح أعراض الإصابة به، وطرق انتقال العدوى وكيفية التعقيم وعرض التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمتابعيهم، فضلًا عن تزويد المتابعين بأدعية ورسائل دينية تتطرق إلى التعامل مع الأمراض والأوبئة.

والذى يدعو للتفاؤل بجدوى هذه الحملات التوعوية أنها قد حرصت أيضًا على إعداد محاضرات للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس فى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والميادين العامة، فضلًا عن ذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات لحث المواطنين على مجابهة هذا الفيروس.

كما أسهمت الجامعات فى نشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه من خلال ابتكار أفكار شبابية غير مسبوقة، إلى جانب ذلك، يقوم رجال الدين من مختلف الطوائف والأديان من خلال المساجد والكنائس بالتوعية بأخطار هذا الفيروس وأعراضه والإرشادات الواجب اتباعها لتلافى الإصابة به.

يا سادة.. الخطر حقيقى والإصابة أقرب إلينا وتحيطنا من جميع الاتجاهات وفى كل مكان، وعلينا أن نأخذ الموضوع بشىء من الجدية والحسم والانضباط، فلو تركنا أنفسنا نتحرك بحرية دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فإننا بذلك نهدر جميع الإجراءات والإنجازات والملايين التى أنفقتها ولا تزال تنفقها الدولة فى حربها ضد هذا الفيروس اللعين.

