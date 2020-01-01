مصادر حزبية تكشف أسماء أبرز مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر

كشفت مصادر حزبية تلقي القائمة الوطنية من أجل مصر التي يعدها حزب مستقبل وطن أوراق عدد من المرشحين، أمس، تمهيدًا للإعلان عن الأسماء النهائية التي سيخوض أصحابها انتخابات مجلس الشيوخ.وقالت المصادر لـ«الدستور» إن الممثل القانوني للقائمة سيتقدم بالأسماء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا الإثنين أو بعد غدٍ الثلاثاء، لافتة إلى أن بعض الأحزاب أرسلت أسماء مرشحيها ثم أجرت تغييرات عليها.وأوضحت أن أبرز المرشحين المحتملين ضمن القائمة هم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد منظور، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس محمد المرشدى، والدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد.كما تضم القائمة أيضًا الدكتورة هند حنفى، ود. عايدة نصيف، دكتورة الفلسفة السياسية وفلسفة العصور الوسطى بجامعة القاهرة، والمهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، وطارق عبدالعزيز، وسعيد ضيف الله، وطارق تهامى، وفريدة النقاش، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمهندس أحمد حسين صبور، وهالة كمال ومحمد عزمى ورأفت زكى سوس وحسن البحيرى.وضمت القائمة الدكتور محمود مصطفى، والدكتور إيهاب وهبة، وناجح جلال، وعز جودة، ومحمد عريبى، أمين عام مستقبل وطن بالغربية، وأحمد فؤاد، والمهندس عبدالخالق عياد، وسلوى الحداد، وسامح السادات ممثلين عن حزب الإصلاح والتنمية، ووائل الأمير والعامرى فاررق وزير الرياضة الأسبق والمهندسة رانيا شريف بيومى ومحمود السيد وأحمد جلال أبوالدهب وأحمد صبرى وصالح السويدى ومحمود منصور ومحمد رشاد عثمان ومحمود القط وعلى العجوانى وصالح سلطان وطارق عبدالعزيز وأكمل فاروق ومحمد كمال موسى.وجاء فى القائمة أيضًا عبدالراضى عربى وأشرف عبدالونيس وحنا جرجس وأبوالنجا المحرزى وهانى العسال وطارق رسلان وحماد موسى ووائل طارق إسماعيل وأسامة عكاشة وعمر زايد والدكتور أحمد عبدالماجد ومحمد نورالدين وإيهاب أبوكيلة.وفي السياق، قال مصدر داخل حزب حماة الوطن إن الحزب ما زال فى طور المشاورات حول الأسماء التى سيتم الدفع بها ضمن القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحزب سيشارك بـ٨ مرشحين على الأقل.وأضاف أن الأسماء التى تجرى مناقشة الدفع بها حاليًا، هى: اللواء فاروق مجاهد، أمين حزب حماة الوطن بالقاهرة، واللواء محسن الفحام، نائب رئيس الحزب، واللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس الحزب، فى المنوفية، واللواء محمد الفخرانى، أحد قيادات الحزب فى محافظة الشرقية، ومحمود أشرف أبوالنصر فى محافظة البحيرة، ومحمد الحوفى، والدكتور محمد نور فى محافظة الإسكندرية، واللواء فتحى عبدالحميد فى بنى سويف، واللواء عبدالهادى رشوان فى أسيوط.من جهته، دفع حزب الشعب الجمهورى بـ«محمد عمارة»، عضو الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا للحزب فى محافظة الجيزة، فيما مثل الحزب فى محافظة المنيا حسانين أحمد توفيق، وفى أسيوط محمد فهمى محمد أحمد صالح، وفى قنا أحمد عبدالماجد الأحمر، وفى قائمة القاهرة ووسط الدلتا دفع الحزب بكل من: ريهام مجدى محمد، وإيهاب وهبة، وسامية أنسى حبيب فهمى، وفى شرق الدلتا تم ترشيح: فيبى فوزى جرجس، وباهر محمد أمين.