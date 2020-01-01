الشريف: لن نسمح بتكرار حادث شاطئ النخيل

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن ما حدث أمس، من غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل لن يتكرر مرة أخري، مطالبًا من الجهات التنفيذية بإحكام الرقابة على الشاطئ.وأضاف «الشريف»، أنه لا تهاون ولن يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فجرًا في غياب الأجهزة التنفيذية والمراقبين، ويسفر عن ذلك 11 غريقًا.فيما أكدت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، على انتشال 9 جثامين من شاطئ النخيل الذين لقوا مصرعهم غرقًا فجر أمس، ومازال البحث عن جثمانين آخرين.وأكد فريق البحث من قوات الإنقاذ النهري لمحافظ الإسكندرية خلال جولته بشاطئ النخيل اليوم، على أن عدد الضحايا 11 غريقا تم انتشال 9 جثامين، وجار البحث عن الآخرين، حيث تم التعرف على هويتهم جميعًا من عائلتهم.وشهدت محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، غرق 11 بشاطئ النخيل بمنطقة السادس من أكتوبر بحى العجمي غرب الإسكندرية، بالتزامن مع أيام العطلات واستقبال المحافظة للعديد من الزائرين من المحافظات الأخري، رغم إغلاق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.