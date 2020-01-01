مديرة القومي للترجمة: «المركز يسعى لتدريب المترجمين الشباب»

علقت الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، على مستقبل الإبداع فى مصر فى إطار رؤية مصر (2020_2030م)، ومنها مستقبل الترجمة خلال المستقبل القريب والمتوسط من 5 سنوات حتى 10 سنوات.وقالت الدكتورة علا عادل، لـ"الدستور"، إن المبادرات التى تم إطلاقها مؤخرًا سواء المبادرات الرئاسية أو من قبل قطاعات وزارة الثقافة لها مستقبل واعد، لأنها انطلاق لعدد من المشروعات الخاصة بالترجمة، وبالتالى فكرة التأهيل والتدريب هى فكرة أساسية لتأهيل شباب المترجمين المخضرمين الذين لا غنى عنهم.وأضافت "عادل"، أن تدريب المترجمين الشباب لا غنى عنه الآن وهو ما يسعى المركز لتدريبهم، إضافة إلى عدد من مشروعات الترجمة سواء من اللغات الأجنبية إلى العربية أو حتى الترجمة العكسية، وهو ما يبدأ خلال هذا العام تحديدًا وينطلق على مستوى المستقبل القريب والمتوسط.