طلب التحريات فى مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص بالطريق الساحلي الدولي، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسؤال المصابين عن الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص بالطريق الساحلي الدولي، ووجود وفيات ومصابين.على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدينة و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، أسفر عنه مصرع 8 وإصابة 5 آخرين من مستقلي السيارة.تم نقل جثث الضحايا ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.