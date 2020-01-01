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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع في جامعة عين شمس

السبت 11/يوليه/2020 - 06:07 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
إسراء جمال
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افتتح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع الذي تستضيفه كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، وينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية تحت عنوان «المستقبل وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ آفاق التكامل والتنمية» إلكترونيًا بحضور السفير حسين هريدي وعدد من أساتذة الكلية.

وفي بداية كلمته، شكر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس القائمين على إعداد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، لافتا إلى أن المؤتمر ينصب حول موضوعات مهمة بالشأن الأفريقي حول أجندة افريقيا ٢٠٦٣ وما قبلها من أجندة ٢٠٣٠ فالاهتمام بالشأن الأفريقي شهد إنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: أن مصر وكل الدول الإفريقية واجهت تحديات وصعاب كثيرة في ظل فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من أثار اقتصادية واجتماعية خاصة على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن الظروف جعلت الكل يهتم بالتعليم الإلكتروني والبنية الرقمية وكنا قد أحرزنا فيها سابقا تقدم ملحوظ، فالتعليم الإلكتروني على سبيل المثال كان موجود بكلية الطب منذ أكثر من ١٠ سنوات أما اليوم فهي لم تعد رفاهية بل أصبحت الزام علينا الاهتمام به بل أصبح الوسيلة الأساسية المتاحة للتعليم، مؤكدا أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة كانوا على قدر المسئولية وفي وقت قياسي رفعوا المادة العلمية على المنصات الإلكترونية كما حذت باقي الجامعات المصرية الأخرى نفس الحذو.

وأكد رئيس الجامعة أنها تجربة جيدة حققنا فيها نسبة معقولة من النجاح والتحدي الكبير سيكون إتاحة الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن السنوات القادمة ستشهد اختلافا ملحوظا في شكل التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، كما أن الأمر نفسه ينطبق على الممارسة الصحية التي تأثرت كثيرا وواجهت العديد من التحديات وستؤثر على شكلها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم أجندة دسمة تضم موضوعات هامة ومن المتوقع صدور توصيات هامة عنه.

وأكد الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى كلمته أن هذا المؤتمر يأتى في إطار دعم الاجندة الإفريقية ٢٠٦٣ والتي تعكس الرؤية الإفريقية المستديمة "لوحدة وازدهار وسلام القارة الافريقية، مدفوعة بسواعد مواطنيها أنفسهم لتمثل قوة حيوية على الصعيد الدولي"، لافتًا إلى أن المؤتمر يعكس رؤية جامعة عين شمس لدعم تبادل المعارف والحصول عليها إلكترونيا باستخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح سنجاب أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية إفريقيا، ومناقشة بحوث مستقبل القارة الإفريقية، وتبادل المعارف، وتعزيز الشراكة والتنافسية الدولية، ومناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة، كما يطمح المؤتمر إلى تعزيز السلام والقضاء على الصراعات، وتحقيق مبادئ الإنسانية، والتفاعلات، والخبرات، والأفكار المتبادلة بهذا المؤتمر عن القارة الافريقية، الامر الذى سيعمل على إثراء خطة جامعة عين شمس المستقبلية للبحوث والتنمية.

وأكدت أ.د. رقية حسين شلبي عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية-جامعة عين شمس أن المؤتمر الإلكتروني الدولي الرابع لبحوث المستقبل وأجندة إفريقيا 2063: آفاق التكامل والتنمية"، والذي تنظمه الكلية يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الإفريقي، حيث أطلق الاتحاد الإفريقي رؤية جديدة للقارة الإفريقية بعنوان "أجندة 2063"، وهدفها: "إفريقيا التي نريد"، وقد جاءت هذه الرؤية في إطار دعوة للعمل في المجتمعات الإفريقية كافة، لبناء قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.

وأضافت: أن أحد أهم أهداف هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على أهمية القارة الإفريقية ودورها القيادي في العالم، وبحث سبل الوصول إلى مستقبل أفضل للقارة الإفريقية، وتعزيز التنافسية الدولية، لهذا دعا المؤتمر كوكبة من المتحدثين البارزين في مجالات الجغرافيا، والتاريخ، والأدب، والتعليم، والعلوم، للمساهمة في تنفيذ الموضوعات البارزة في أجندة افريقيا.

وأعلنت عن إطلاق أحدث المجلات البحثية للكلية وهي بعنوان: «مصريقيا» المجلة الدولية للدراسات المصرية الأفريقية، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المجلة بتشجيع إنتاج ونشر المعرفة بماضي إفريقيا وحاضرها، وتهدف هذه المجلة إلى تأمين فهم أفضل لإفريقيا في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية والبيئية كافة، كما أن المجلة ستعمل على تسهيل تبادل الخبرات بين الباحثين والمؤسسات الإفريقية في التخصصات المتعددة، وإثراء معرفتنا بالقارة الإفريقية التي نعيش فيها ونقدرها.
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

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