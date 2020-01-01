إعدام 350 كيلو خضروات فاسدة وإغلاق 3 منشآت فى أسوان (صور)

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تفتيش موسعة ومتواصلة على الأسواق وأماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية بمركز نصر النوبة، في إطار استمرار مجهودات المديرية متمثلة في إدارة مراقبة الأغذية.وأسفرت تلك الحملات عن الآتي: إعدام ٣٥٠ كيلو خضروات غير صالحة، وضبط ٢١١٥٠ كيلو ملح طعام بسبب التغير في الخواص، وتحرير ٥ محاضر، وإصدار قرار غلق لـ 3 منشآت بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وجار إرسال مخاطبات الغلق للوحدة المحلية.وجاءت الحملة تحت إشراف أحمد فتح الله مراقب أول الأغذية بمحافظة أسوان، ومحمد عبد الجواد، بناء على توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير الطب الوقائي.