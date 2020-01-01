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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والولايات المتحدة تبحثان التعاون العسكري المشترك

السبت 11/يوليه/2020 - 06:02 م
اللواء الركن يوسف
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك.

واستعرض اللواء الركن الحنيطي مع الفريق أول ماكنزي خلال اللقاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين، خلال اللقاء الذي حضره الملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحث في وقت سابق اليوم، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني، وتناولا التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا في الحرب على الإرهاب.

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