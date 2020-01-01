السودان: تقدم في بعض القضايا الفنية بشأن سد النهضة

أعلنت السودان عن أن اجتماعات اليوم بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، شهدت تقديم الأطراف الثلاث مقترحاتهم لحل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، ويشمل ذلك المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض.وأشارت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" إلى أن النقاش تطرق أيضًا إلى التغير اليومى الأقصى فى التصريفات من سد النهضة.وأوضحت الوكالة أن هناك تقدمًا في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، أما فى الجوانب القانونية فقد جرى النقاش حول عدد من القضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل.وكشفت الوكالة عن أن مفاوضات سد النهضة تناولت أمس كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث، والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.ومن المقرر أن يواصل الأطراف الثلاثة برئاسة وزراء المياه غدًا الأحد اجتماعهم، حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما تعقد اليوم اجتماعات ثنائية مع الخبراء.