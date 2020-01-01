السودان يتعهد بمحاكمة المسئولين عن انتهاكات الثورة

تعهد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بمحاكمة المسئولين عن كل الانتهاكات السابقة أمام القضاء، وفقا لما أشارت إليه الوثيقة الدستورية.ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الحبر قوله، خلال حضوره اليوم السبت، بدء إجراءات محاكمة متهم بقتل أحد شهداء الثورة السودانية، المتهم ضابط رُفعت عنه الحصانة وكُفلت له كل حقوق الدفاع المُقررة للمتهمين في مرحلة ما قبل المحاكمة.وأكد النائب العام السوداني حرصه على استمرار هذه المحاكمات وفقًا لإجراءات القانون، لافتًا إلى أن استمرارها من شأنه نفي مبدأ الإفلات من العقاب إلى الأبد.