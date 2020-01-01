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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد كرارة وميرنا نورالدين في كواليس «حكايات بنات 5»

السبت 11/يوليه/2020 - 05:12 م
أحمد كرارة و ميرنا
أحمد كرارة و ميرنا نور الدين
حسين الجندي
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يواصل الفنان أحمد كرارة، والفنانة ميرنا نورالدين، تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، والذي عرض منه الجزء الرابع قبل شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وقام أحمد كرارة، بنشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جمعته ببطلة العمل الفنانة ميرنا نورالدين، حيث من المنتظر عرض العمل مع نهاية الصيف الجاري وبداية الموسم الشتوي المقبل.

المسلسل من إخراج مصطفى أبوسيف، ومن بطولة هاجر أحمد وميرنا نورالدين وهند عبدالحليم وأسماء جلال ورمزي لينر وحازم إيهاب وآخرين، وكان قد تم تقديم أجزاء بأبطال آخرين، خاصة في الأجزاء "الأول والثاني والثالث".

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