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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وصايا الإمام الطيب لطلاب الثانوية الأزهرية

السبت 11/يوليه/2020 - 05:09 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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عقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع قيادات الأزهر؛ لمتابعة سير امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر والشهادة الثانوية الأزهرية، والاطلاع على آخر المستجدات، بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة وباء «كورونا»، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات خلال فترة الامتحانات، حفاظًا على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات في جو من الأمان والطمأنينة، وأهمية رصد ومتابعة كل ما يدور بشأن الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تتعلق بسير وانضباط الامتحانات.

ونصح أبناءه الطلاب بالجد والمذاكرة والتركيز والبعد عن مصادر الإلهاء والتشتيت في هذا التوقيت، حتى يحصلوا على الدرجات العالية التي تكلل تعبهم ومجهودهم بالنجاح والتفوق ورسم المستقبل بالالتزام والجد والاجتهاد، مطالبًا أولياء الأمور بضرورة القرب من أبنائهم في هذه الأوقات التي كثرت فيها الملهيات، وتوفير بيئة صحية تعين الأبناء على الاجتهاد وتجنب الضغوطات والاضطرابات.

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