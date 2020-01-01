خالد الجندى يحذر من الحديث فى الغيبيات دون دليل علمى (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هؤلاء الذين يدعون أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، يرد الله عليهم: "وقالوا آمنا به، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد"، ويقصد الله بالبعيد هنا الآخرة، أما المكان القريب هو يوم القيامة.وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، "أن القرآن يصف حالة إنسان ينشن بالسهم على هدف معين، ولا بد أن يكون هذا الهدف قريبًا منه"، موضحًا "أن الله شبه الذين يتحدثون عن القرآن بغير علم كأنهم يقذفون بالغيب مثل الذين يقذفون بالسهم".وأشار إلى أن هذا التشبيه للأشخاص الذين يتحدثون عن الغيب بغير دليل، مؤكدًا أن الحديث عن الآخرة وعن الغيبيات لا يصلح معه الرأي الشخصي، وإنما لا بد من دلائل علمية للحديث عنها.