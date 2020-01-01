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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مقرر «القومي للسكان»: المحافظات الأكثر خصوبة هي الأعلى فقرا

السبت 11/يوليه/2020 - 05:06 م
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن
ياسمين عباس
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الزيادة السكانية من أكبر المشكلات التي تواجه مصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الزيادة السكانية والإرهاب أخطر تحديين يواجهان الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور عمرو حسن، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن عدد السكان في مصر خلال آخر 5 أشهر زاد أكثر من 600 ألف نسمة، معقبًا: "مصر بتولد دولة جديدة كل سنة، في دول عدد سكانها نفس عدد الزيادة في عدد سكان مصر سنويًا".

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة في معدل السكان بالنسبة لإفريقيا، وتحتل المرتبة الـ 14 على مستوى العالم، وفي 2030 ستصل للمرتبة الـ 11 عالميًا.

ونوه بأن القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة أكثر محافظات مكتظة بالسكان ويشكلون أكثر من 40% من عدد سكان مصر، موضحا أن المحافظات الأكثر خصوبة هي الأعلى فقرًا، والأقل في نسبة التعليم وهي أسيوط وسوهاج والأقصر والمنيا.

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