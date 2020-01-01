إيران ترد على أنباء منح جزر للصين

أكد المدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة، حسين مظفري، السبت، أن الأنباء التي تحدثت عن منح الجزيرة للصين من جانب طهران "كاذبة".وقال مظفري في تصريحات لوكالة فارس الإيرانية: "هذه الشائعة كاذبة وغير حقيقية وقد بثت في الأجواء الافتراضية قبل عامين، وبعد متابعتها من قبل الشرطة السايبرية تبين أن صدرها موقع تابع لأنصار الملكية المقيمين خارج البلاد".وأضاف المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في كيش قائلا: إن وثيقة التعاون بين بلاده وبكين تتعلق بالاستثمارات الصينية على الجزر الإيرانية، وأشار إلى أن مسألة منح جزر للصين غير مطروحة، وفقا لفارس.ولفت مظفري إلى أن استثمارات القطاع الخاص في كيش تبلغ 300 تريليون ريال إيراني، منوها إلى أن هذا المبلغ يُمثل "نصف الميزانية العمرانية في البلاد"، لذلك فمن غير المنطقي أن تقدم إيران على هذه الخطوة، وفقا لفارس.وكانت قد تناقلت وسائل إعلام عربية عدة أنباء تحدثت فيها عن بيع الجزيرة الإيرانية لبكين في إطار الوثيقة الموقعة بين البلدين.