المشدد 6 سنوات لموظف متهم بالاتجار فى الهيروين بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة موظفًا متهمًا بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" بالسجن المشدد ٦ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه فى القضية رقم ٧٠٠٠ لسنة ٢٠١٨.وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد. س" ٤٠ سنة موظف، تهمة حيازة مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول ممنوعات بقصد الاتجار.كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة أوسيم يفيد بقيام المتهم المذكور بترويج المخدرات، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث أبصر المتهم وهو يحمل كيسًا بلاستيكيًا يشتبه أنه يحتوى على ممنوعات، وبتفتيشه عثر معه على 3 لفافات لمخدر "الهيروين"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لها بقصد الترويج وتم تحرير المحضر اللازم.