«الزراعة» تكشف عن مواصفات الأضحية السليمة

كشف المهندس إيهاب فاروق مدير عام بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، عن المواصفات الواجب توافرها في الأضحية السليمة قبل شرائها، لافتًا إلى أن الجاموس لا بد أن تكون ذكرًا، وظهر الحيوان يكون مكسوًّا باللحم، وأنف الحيوان يكون مبتلًّا بدون إفرازات صفراء وعينه لامعة، ويكون نشطًا، ومنطقة الزند والكفل تكون مكسوة باللحمة، ويفضل أن يكون وزن الجاموس أثناء الذبح أكثر من 400 كيلو، وعمره عامين.وأوضح المهندس إيهاب فاروق، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة النيل للأخبار، اليوم، أن أهم شيء في الذبيحة الحالة الصحية للحيوان، وألا يكون مُصابًا بعرج، أو أي طفيليات أو إسهالات أو خراريج ودمامل في جسد الحيوان وتحت الإبط، مع تحري الشراء من مكان موثوق منه.وحذر من شراء حيوان ينهج وبطنه منتفخ، فهذا دليل على أنه تم إعطاؤه مياهًا بملح، مطالبًا بعدم شراء الحيوان الذي يرتفع رأسه أو ينخفض عن جسده.ونوه مدير عام بقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، بأن ما يميز لحم البقر عن الجاموس أن نسبة الصافي بالبقر أعلى، حيث تصل لـ55%، في حين أن نسبة الصافي بالجاموس 50%، وبعض سلالات البقر تصل نسبة الصافي لـ62%.