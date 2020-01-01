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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 33 فرصة بمشروع بناء مصر الرقمية (انفوجراف)

السبت 11/يوليه/2020 - 04:39 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، لتوفير فرص للشركات الصغير والمتوسطة في مشروعات بناء مصر الرقمية ونستعرض في هذه السطور أهم مستجدات المبادرة بالإنفوجراف.

تهدف مبادرة "فرصتنا.. رقمية" إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب.

وتتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد هي، تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وكذلك تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، فضلًا عن عقد مسابقات مهارية للعاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة بمجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، تنتهي بتنفيذ أعمال.

وتتضمن المنصة الرقمية تفاصيل عن مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها للجهات الحكومية المختلفة، وكذلك مجموعة من الفرص المتاحة التي يمكن إسنادها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تضمنها إحصاءات ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة مراحل المشروعات والفرص المعلنة بشفافية، هذا بجانب الشروط والمواصفات الفنية لكل فرصة والجهة المنفذة.

وأوضح الإنفوجراف، أن المبادرة تتيح 33 فرصة في مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه، فضلًا عن أنه سيتم تدريب 500 شاب في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بشهادات معتمدة من شركة أمازون ويب سيرفيز AWS، وذلك إلى جانب تخصيص 50 شهادة معتمدة للراغبين في التقدم للامتحان مباشرة دون الحصول على الدورة التدريبية، وفي حالة الرغبة في الاطلاع على فرص المبادرة يرجى زيارة الموقع الخاص بالمبادرة عبر الرابط التالي www.digitalopportunity.itida.gov.egArab…PagesAboutUs.aspx

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