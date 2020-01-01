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اقتصاد

6 معلومات عن المشروع القومى للمنتجات البترولية بالصعيد

السبت 11/يوليه/2020 - 04:37 م
المشروع القومي للمنتجات
المشروع القومي للمنتجات البترولية بالصعيد
سيد ابراهيم
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وقعت شركات البترول المصرية الأسبوع الماضي أكبر صفقة شركة تكنيب الإيطالية لتنفيذ المشروع القومي بمجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمحافظة أسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر، وأحد محاور خطة المشروعات الاستراتيجية للدولة لتقليص حجم استيراد المنتجات البترولية والإسهام في فتح آفاق جديدة للتنمية بمنطقة الصعيد، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية 2.8 مليار دولار.

وتنشر "الدستور" أهم المعلومات عن صفقة المشروع القومي بالصعيد:

1- وقع اتفاقية الصفقة والعقد الرئيسي لتنفيذ المشروع المهندس محمد بدر، رئيس شركة أنوبك والمهندس سيد عبد النعيم ممثلًا عن شركة أسيوط لتكرير البترول مع السيد ماركو فيلا، رئيس شركة تكنيب، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكبار المسئولين بالمجموعة المالية الإيطالية (سي دي بي) وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (ساشي).

2- إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع يصل إلى 2.8 مليار دولار.

3- تم أيضًا توقيع عقدي الباطن لأعمال المشروع بين شركة تكنيب وشركة إنبي، والتي وقع عنها المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة وشركة بتروجت والتي وقع عنها المهندس وليد لطفي، رئيس الشركة.

4- تتضمن هذه المرحلة من التعاقد تولى بتروجت تنفيذ كل أعمال المشروع بدءًا من أعمال التسوية والإعداد للموقع بإجمالى 600 ألف متر مكعب وأعمال الحفر بإجمالى 680 ألف متر مكعب والأعمال المدنية والخرسانات بإجمالى 180 ألف متر مكعب وأعمال الطرق بإجمالى 250 ألف متر مسطح وأعمال تصنيع وتركيب المواسير بإجمالى 3.4 مليون بوصة قطرية وأعمال تركيب الهياكل المعدنية بإجمالى وزن 24 ألف طن وأعمال تركيب كل المعدات الاستاتيكية والدوارة الخاصة بالمشروع بإجمالى وزن 28 ألف طن وأعمال العزل الحرارى بإجمالى 260 ألف متر مسطح بالإضافة إلى كل أعمال الكهرباء والأجهزة والتحكم وأيضًا المساعدة فى أعمال التشغيل التجريبي للمشروع.

5- يستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة طبقًا للمواصفات الأوروبية وبطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًا، علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًا منتجات ثانوية.

6- ضمن أعمال شركة إنبى كمقاول عام لأعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وأعمال التوريدات والإنشاءات بالإضافة إلى تجارب بدء التشغيل والتشغيل للوحدات الآتية:
- وحـدة التقطيـرالجـوي والتفريغـي Vacuum Distillation Unit.
- وحدة المعالجة الهيدروجينية للسولار Distillate Hydro-Treating Unit.
- وحدة استرجاع الكبريت Sulphur Recovery Unit.
- وحدة تحبيب وتخزين ونقل الكبريت Sulphur Solidification Unit.

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