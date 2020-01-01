رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 15 عامًا لبائع خردة قتل جاره بالإسكندرية

السبت 11/يوليه/2020 - 04:35 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خردة بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد اتهامه بقتل جارة بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق، ووائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر.

تعود أحداث القضية رقم 784 لسنة 2020 جنايات الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمقتل شخص في مشاجرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى قيام كل من المتهمين "ر. ك. م"، 39 سنة، بائع خردة، والمجني عليه "ن. م. م" 30 سنة عاطل، والتي تربطهما علاقة جيرة بالتشاجر، وعقب ذلك قام المتهم بحيازة سلاح أبيض سكين وعند تعديه على المجني عليه استطاع الاستحواذ على السكينة وتعدى بها عليه وتدخل الأهالي لتفريقهم وعقب مرور 3 ساعات اتصل المتهم بالمجني عليه وطلب منه الحضور لأنها الخلاف بينهم، وعند مجيئه قام المتهم بفتح ذراعيه لاحتضان المجني عليه قام بطعنه بسكينة فسقط على الأرض غارقا في دمائه وتوفي في الحال.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«الإسكان» تطرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ9 محافظات

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

بسبب انتهاك سيادتها.. إريتريا تنتقد اتفاق السلام مع إثيوبيا

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كتاب يكشف معلومات مثيرة عن ملك البوب مايكل جاكسون

علماء الفلك يكتشفون أجسامًا دائرية غريبة فى الفضاء

دورة تدريبية بين خبراء صينيين وعرب حول مكافحة كورونا

أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
المزيد

الثقافة

«عصري جدا في فلسفته وإنسانيته».. ما لا تعرفه عن الإمام محمد عبده

قراءة فى كتاب «محمد نبى الرحمة» بثقافة القليوبية

سيد إمام عن تطوير «التحرير»: المجد لمن أقام المسلة في الميدان

شاهد الطراز المعمارى لمتحف آيا صوفيا (صور)