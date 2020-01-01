السجن 15 عامًا لبائع خردة قتل جاره بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خردة بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد اتهامه بقتل جارة بسبب خلافات بينهما.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق، ووائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر.تعود أحداث القضية رقم 784 لسنة 2020 جنايات الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمقتل شخص في مشاجرة بدائرة القسم.وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى قيام كل من المتهمين "ر. ك. م"، 39 سنة، بائع خردة، والمجني عليه "ن. م. م" 30 سنة عاطل، والتي تربطهما علاقة جيرة بالتشاجر، وعقب ذلك قام المتهم بحيازة سلاح أبيض سكين وعند تعديه على المجني عليه استطاع الاستحواذ على السكينة وتعدى بها عليه وتدخل الأهالي لتفريقهم وعقب مرور 3 ساعات اتصل المتهم بالمجني عليه وطلب منه الحضور لأنها الخلاف بينهم، وعند مجيئه قام المتهم بفتح ذراعيه لاحتضان المجني عليه قام بطعنه بسكينة فسقط على الأرض غارقا في دمائه وتوفي في الحال.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.