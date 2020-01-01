بريطانيا تسجل أقل حصيلة وفيات منذ بداية كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 85 حالة وفاة جديدة متأثرة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أقل حصيلة وفيات تشهدها بريطانيا منذ تفعيل الإغلاق العام مع بداية الأزمة في مارس الماضي.وذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية- على موقعها الإلكتروني، أن إنجلترا سجلت 38 حالة وفاة، بينما سجلت ويلز حالة وفاة واحدة في المستشفيات فقط، إضافة إلى 46 حالة وفاة أخرى في دور رعاية كبار السن وغيرها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44 ألفا و650 حالة.وأشارت الصحيفة إلى أن اسكتلندا لم تسجل حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي، بينما لم تسجل أيرلندا الشمالية أي وفيات منذ 4 يوليو الجاري.