شعبة الدواء: لم يحدث نقص في أي دواء لعلاج مرضى كورونا (فيديو)

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إن أزمة كورونا وباء عالمي وليست محلية، والحكومة المصرية ووزارة الصحة تعاملتا مع الأزمة بفكر عال ورؤية جيدة بداية من يناير.وأشار الدكتور علي عوف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع على قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أنه تم البدء بمراجعة مخزون شركات الأدوية المصرية قبل ظهور كورونا في مصر، مشددًا على أنه لم يحدث نقص في أي دواء لعلاج مرضى كورونا بالمستشفيات طوال فترة العزل وحتى الآن رغم تزايد أعداد الإصابات.وأكد رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أنه لم تحدث مشكلة في أدوية الضغط والسكر رغم أزمة كورونا وتوقف الصيدليات، منوهًا بأن هيئة الدواء المصرية سمحت لشركات الدواء بإنتاج علاجات كورونا التي تستخدم لعلاج المصابين، ومن بينها ريمديسيفير الذي يتناوله المريض المصري في نفس التوقيت مع المريض الأمريكي، رغم عدم تواجده بأوروبا حتى الآن.